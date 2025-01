C'è delusione in Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta del suo Venezia contro l'Inter al Penzo, grazie a un gol decisivo di Matteo Darmian. L'allenatore dei lagunari si presenta in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti, tra i quali l'inviato di FcInterNews.it:

Visto il secondo tempo è un risultato che le sta stretto?

"È un risultato che ci sta. Se vediamo la partita credo che la mia squadra nonostante le difficoltà abbia disputato un’ottima gara. Siamo vivi. Ora dobbiamo cominciare a fare dei punti. Ho fatto i complimenti alla squadra, soprattutto per il secondo tempo".

Cosa si aspetta dal mercato?

"Il mercato è il fattore del momento. Dietro siamo in difficoltà, non abbiamo più difensori centrali. Sono in piena sintonia con la società ma c’è fretta perché ci sono due partite importantissime".

Come gestirà la parte psicologica? Cosa pensa dei tifosi?

"Ringrazio i tifosi, sono stati straordinari. Non dobbiamo essere frenetici, dobbiamo mantenere lucidità. Le prossime due partite diventano molto importanti, da affrontare con grande compattezza e intelligenza. Questa squadra ha voglia di lottare".

Stankovic ha fatto tutto bene. Cosa pensa del suo portiere?

"Filip è in continua crescita. Bisogna avere il coraggio di dare fiducia ai giovani, voi li ammazzate dopo mezza partita sbagliata. Bisogna avere pazienza. Deve continuare a lavorare con grande umiltá e disponibilità".

La sua squadra sente che abbia fatto uno switch mentale?

"La componente psicologica è la più importante. Stiamo lavorando di squadra, una squadra che ha compattezza. Ma ora qualche punto serve farlo".

Riccardo Despali