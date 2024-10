"Aspettiamo gli esami strumentali prima di sapere cosa c’è. Speriamo sia meno grave del previsto, aspettiamo però i prossimi giorni", ha detto Paolo Vanoli ai canali ufficiali del Torino, dove ha analizzato il risultato ottenuto in casa dell'Inter, partendo dall'infortunio di Duvan Zapata.

Come ha vissuto questa partita?

"Ci tengo a fare i complimenti a questi ragazzi perché hanno fatto una grandissima partita. Forse nei primi minuti abbiamo avuto un po’ di sudditanza, ci alzavamo lentamente e siamo stati timorosi, ma siamo sempre stati ordinati. Poi è arrivato l’episodio dell’espulsione, che un calciatore dalla sua esperienza non si deve permettere di fare. Da lì in poi, in dieci, abbiamo fatto una gara onorando lo spirito di questo Toro e ho fatto i complimenti ai ragazzi. Come li ho fatti a chi è entrato perché è la seconda volta che i subentranti entrano in maniera decisiva, ed è importante. Dobbiamo migliorare perché non possiamo prendere quei gol, ma i complimenti alla squadra vanno fatti".

Quanto rammarico c’è per non aver potuto giocare 11 vs 11?

"Il rammarico c’è sempre quando prepari bene una partita e si è visto da come abbiamo giocato anche in dieci. Sicuramente è un punto di partenza, ma dobbiamo abbassare la testa e lavorare tanto".

La squadra non si è snaturata neanche in 10. È soddisfatto?

"Moltissimo. Anche in 11 vs 11 eravamo sempre ordinati in campo. Abbiamo faticando con poco coraggio e non prendendoli con aggressività. Col tempo questo timore è passato, poi c’è stata l’inferiorità numerica ma siamo rimasti in partita".