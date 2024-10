"Difficile capire cosa sia successo a Duvan, crediamo distorsione al ginocchio, farà gli esami in settimana e speriamo per il ragazzo e per noi che vada tutto bene". Ha esordito rispondendo su Zapata, Paolo Vanoli, allenatore del Torino, a DAZN nell'immediato post-gara, match finito per 3-2 a favore dei padroni di casa. Di seguito l'analisi del tecnico del Torino.

Il Torino è sempre stato ordinato, ha provato a giocare e negli ultimi dieci minuti avete affondato:

"I primi venti minuti fino all'espulsione non abbiamo avuto il coraggio, siamo partiti timidi e timorosi. E questo è quello che mi ha dato fastidio, perché è mancato ciò che ho chiesto. Poi c'è stata l'espulsione chde ci ha complicato la partita. Mi ero messo a quattro perché pensavo di tenere lontani gli attaccanti, ma l'Inter è troppo forte. Così ho sostituito una punta, e bravi i cambi a provare a fare qualcosa di importante che questa squadra ha nelle corde. Sicuramente dobbiamo migliorare però faccio i complimenti a questi ragazzi perché abbiamo dimostrato di avere grande spirito qui a San Siro contro una squadra come l'Inter".

Il modo in cui siete stati in campo anche in inferiorità numerica era per non snaturarvi?

"Sì, era questa l'idea. Però dall'altra parte c'era una squadra davvero importante e stavamo faticando soprattutto sugli esterni perché loro hanno dei grandi quinti. Ma devo dire che in dieci sono stati bravissimi a restare in partita anche se poi abbiamo preso dei gol evitabili. Ma faccio davvero i complimenti ai miei ragazzi, chi è entrato ha dato una grande energia e dobbiamo partire da questo".