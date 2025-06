"Ho tanto rispetto per il lavoro che abbiamo fatto come squadra, abbiamo giocato contro una delle migliori al mondo". Così Maciej Skorza, allenatore polacco dell'Urawa Red Diamonds, parlando in conferenza stampa dopo la sconfitta beffarda incassata contro l'Inter nel secondo match del girone E del Mondiale per Club.

"Avevamo un piano, magari non era spettacolare, però abbiamo fatto un buon lavoro difensivo nella prima parte della partita - l'analisi del polacco -. Dopo il gol volevamo essere aggressivi, abbiamo controllato abbastanza il gioco. Nel secondo tempo siamo calati, non abbiamo difeso bene come nella prima frazione. il gol preso così nel recupero ci fa soffrire, non abbiamo avuto abbastanza esperienza per evitare quel 2-1. Dovevamo tenere meglio la palla. In ogni caso, abbiamo giocato a un livello altissimo contro un avversario difficile. Le nostre emozioni sono contrastanti. Ora siamo fuori dal torneo, ma lotteremo per ottenere la prima vittoria nell'ultima giornata".