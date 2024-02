A pochi giorni dalla sfida contro l'Inter (in programma venerdì a San Siro), la Salernitana prova a scuotersi con un cambio in panchina: dopo l'esonero di Filippo Inzaghi, il club campano ufficializza l'arrivo in granata di Fabio Liverani. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Fabio Liverani e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra", recita il comunicato ufficiale.