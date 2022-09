"Sono contento del momento che stiamo attraversando con prestazioni di livello e risultati straordinari. La classifica la guardo, ma siamo all'inizio. Mi è piaciuta la mentalità di rimanere in partita, non facendo un buon primo tempo, creando i presupposti per far male. La vittoria è meritata e i ragazzi sono stati straordinari, complimenti a quello che stanno facendo". Così in conferenza stampa il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil dopo la vittoria per 3-1 ottenuta in rimonta contro il Sassuolo al Mapei Stadium.