Raggiunto dall'Ansa, Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, ammette la propria sorpresa per l'avvio di stagione della squadra friulana, prossima avversaria dell'Inter: "Sinceramente non me lo aspettavo: mi aspettavo una grande disponibilità della squadra, qualità importanti, presa di coscienza e consapevolezza. Siamo solo alle prime battute e bisogna continuare in ogni modo possibile su questo atteggiamento che ci ha portato a fare le prestazioni. Sono però convinto che la fame e la voglia di risultato e il grande coinvolgimento di tutti possono farci fare strada".