Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, si è presentato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Salernitana nei sedicesimi di Coppa Italia.

"Volevamo vincere e questo era l'obiettivo, i ragazzi erano motivati per ottenere la vittoria e passare il turno, per questo sono molto contento - le sue parole -. Siamo delusi per l'infortunio di Payero, sembra un infortunio serio, soffriva molto, l'ho visto brevemente all'intervallo, piangeva. Spero che possa riprendersi presto, gli auguro il meglio e saremo al suo fianco, fa parte del gioco".

"Una vittoria per rimediato il 3-0 di Roma? Affrontavamo anche una squadra forte, di qualità, hanno vinto con merito, una partita da cui abbiamo tratto insegnamenti per il processo di crescita. Siamo ancora un po' lontani dal livello che vogliamo raggiungere, abbiamo bisogno di tempo. Stiamo lavorando e sabato avremo un ulteriore partita importante, so che la partita sarà difficile contro l'Inter, ma ora dobbiamo recuperare le forze e poi speriamo sabato di poter giocare meglio rispetto che a Roma anche grazie ai nostri tifosi", ha aggiunto.