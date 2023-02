"Non è tutto da buttare". Pur riconoscendo il momento complesso vissuto dall'Udinese dopo un avvio di stagione a mille all'ora, Daniele Padelli vede il bicchiere mezzo pieno rispetto al cammino fatto nelle prime 22 giornate di campionato dalla squadra bianconera, sabato prossimo ospite dell'Inter a San Siro. Le critiche dei tifosi sono state rumorose, visti i fischi piovuti dalle tribune della dacia Arena a margine del pari contro il Sassuolo: "Io sono sulla stessa linea di mister Sotti. Ne prendiamo atto, non siamo felici è chiaro. Dopo una partita giocata bene non me li aspettavo, mi immaginavo qualcosa di diverso - le parole del portiere a TV12 -. Dobbiamo restare uniti e ne usciremo. Il nostro è un gruppo che si è fatto grosse autocritiche anche a livello personale e, secondo me, è una cosa positiva, non è una cosa scontata.