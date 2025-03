Intervenuto ai microfoni dell'emittente friulana TV12, Gianluca Nani, Group Technical Director dell'Udinese, prossima avversaria dell'Inter in campionato. Tracciando un primo bilancio di una stagione decisamente importante per gli uomini di Kosta Runjaic: "Il nostro obiettivo era quello di salvarci, lo abbiamo raggiunto brillantemente e facendo un buon calcio. Nel prossimo campionato ci piacerebbe alzare l’asticella. Vogliamo gettare le basi per la prossima stagione, obiettivamente l’Europa è lontana, l’obiettivo da qui alla fine è quello di vincere tutte le partite e di valutare i giocatori".

Nani ha anche parlato della situazione di Florian Thauvin e dell'ex di turno di domenica, Alexis Sanchez: Thauvin ha un contratto in scadenza quest’anno e ha un’opzione a nostro favore per un altro anno: la prossima stagione sarà con noi, non c’è urgenza. Sanchez ha un contratto con noi per l’anno prossimo, quest’anno è stato sfortunato ed è partito svantaggiato. Ha avuto delle difficoltà, io lo vedo come un’opportunità, non come un problema, poi se servirà fare delle valutazioni ci siederemo tutti insieme".