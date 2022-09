L'uomo del 3-1 di Udinese-Inter, Arslan, ha commentato al 90': "Siamo forti, abbiamo tanti giocatori importanti - ha detto a Sky Sport poco dopo la fine del match -. È una grande vittoria in un'atmosfera incredibile. Dobbiamo lavorare per dare tutti i giorni il 100%, stiamo raccogliendo i frutti del lavoro. Abbiamo un grande gruppo, ci aiutiamo a vicenda. Noi comunque continuiamo a vivere partita per partita. Oggi si festeggia, da martedì ci proiettiamo all'obiettivo dei tre punti nella trasferta di Verona".