Autore del gol che ha illuso il Torino di poter riacciuffare l'Inter sul 3-3 nel finale di partita, Nikola Vlasic commenta così a Rai Sport il risultato maturato a San Siro ieri sera: "Per me abbiamo giocato bene contro una squadra forte, pur avendo un uomo in meno. Sarebbe stato difficile anche 11 contro 11, abbiamo fatto vedere che cosa è il Toro: è stata una buona prestazione".

Dove può arrivare questo Torino?

"Noi guardiamo in alto, proviamo ad arrivare il più in alto possibile. Sono passate solo sette giornate, abbiamo un nuovo allenatore. Dobbiamo migliorare ogni giorno, speriamo di farlo di partita in partita".