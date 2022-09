Protagonista del format '1 vs 1' di DAZN con Matteo Darmian in vista di Inter-Torino di domani, il centrocampista granata Samuele Ricci ha scattato una fotografia alla nuova Serie A facendo riferimento a quanto successo nel calciomercato estivo e nelle prime giornata del torneo: "Ci sono tantissime squadre che possono lottare per stare in alto - il punto di vista dell'ex Empoli -. C'è stato un mercato molto intenso, sono arrivati degli ottimi giocatori anche al Torino. La Serie A è un campionato difficile, quest’anno ancora di più. La squadra che fin qui mi ha impressionato maggiormente è stata la Lazio, ritengo Milinkovic-Savic il miglior giocatore del campionato nel mio ruolo”.