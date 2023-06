"È giunta al termine un’altra stagione in maglia granata con il solo rimpianto di non esserci riusciti a regalare a noi ed ai nostri tifosi un traguardo importante in cui abbiamo creduto fortemente. Nonostante ciò è stata lo stesso una stagione significativa sotto tutti i punti di vista e per questo ci tenevo a ringraziare tutti coloro che ne hanno fatto parte". È il messaggio pubblicato sui social d'ala centrocampista del Torino, Samuel Ricci, all'indomani della sconfitta rimediata all'ultima giornata di campionato contro l'Inter.