Tra i grandi protagonisti della partita contro lo Spezia in casa Torino c'è Samuele Ricci, che nel dopopartita, parlando ai canali ufficiali granata, si è espresso anche lui sulla prossima sfida di campionato contro l'Inter: "Ci manca solo un’ultima partita, domenica prossima contro l’Inter, e ce l’andiamo a giocare con tutte le nostre qualità sperando di poter regalare la gioia di una vittoria in casa ai tifosi: poi staremo a vedere cosa accadrà. Ma noi l’abbiamo sempre saputo e ci abbiamo sempre creduto: il mister ci ha sempre detto di doverci credere fino alla fine per ottenere il massimo. Vedremo se riusciremo ad arrivare in Europa...”.