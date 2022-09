Destinato molto probabilmente a rimpiazzare Ivan Juric in panchina domani nel match contro l'Inter, Matteo Paro, assistente del tecnico del Torino, interviene in conferenza stampa all'Olimpico presentando così la gara contro i nerazzurri: "Ci aspetta una gara difficile, arriverà motivata perché deve migliorare la classifica e viene da due sconfitte. Servirà approccio giusto e intenso, altrimenti avremo difficoltà. Sappiamo come affrontarli, ma dobbiamo essere tosti, precisi e non lasciare spazi, rimanendo concentrati perché altrimenti andiamo incontro a brutte prestazioni. Non dobbiamo sbagliare assolutamente l'approccio, l'Inter è una grandissima squadra e sarà agguerrita e molto motivata. Noi abbiamo fatto risultati positivi, sarebbe un peccato entrare in campo scendere in campo pensando di essere migliori di loro perché siamo davanti in classifica. Noi abbiamo le nostre armi, ma per avere una vittoria contro le big devi essere perfetto per 95 minuti. Devi sempre essere al 100%, mi auguro che i ragazzi facciano una bella partita che possa portare a un risultato positivo".