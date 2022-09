Dopo il triplice fischio di Inter-Torino, Matteo Paro, vice allenatore granata che ha preso oggi l'eredità dell'assente Juric, analizza a caldo il match di San Siro ai microfoni di DAZN: "Credo che la partita oggi i ragazzi l'abbiano interpretata bene, giocandola come l'avevamo preparata, costruendo anche occasioni importanti. Poi contro queste squadre, come spesso capita, se non fai gol, uno rischi di prenderlo. Nella ripresa non siamo riusciti a gestire bene un paio di situazioni e siamo stati puniti. I ragazzi comunque devono essere contenti, ce la siamo venuti a giocare contro una squadra molto motivata, con grandi giocatori, però spiace per il risultato".

Che impressioni ha avuto Juric? Altra grande partita contro una big.

"Oggi abbiamo creato delle situazioni in cui potevamo sicuramente andare in vantaggio o almeno fare un gol: molto bravo Handanovic, meno noi nelle conclusioni. Poi non ho ancora rivisto il gol subito, ma contro queste squadre appena cali il 5% rischi di prendere gol come lo abbiamo preso nel finale. Non ho ancora sentito Juric".