I dieci punti in classifica totalizzati nelle prime giornate mettono il Torino addirittura un punto sopra l'Inter in classifica. Un ottimo incentivo, secondo Urbano Cairo, in vista della sfida di San Siro che metterà di fronte i granata proprio ai vice campioni d'Italia: "Il morale conta molto, andare a Milano reduci da questa bella vittoria evidentemente fa piacere - ha detto il presidente torinista ai canali ufficiali del club -. Sarà una gara impegnativa, sicuramente la prepareremo bene".