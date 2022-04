Quanto ci ha creduto ad un certo punto dopo il gol di Maggiore?

“Mah, in realtà dall’inizio. L’idea era di tenere la squadra alta anche se davanti c’era una squadra forte e che stava giocando bene. Il 2-1 ci ha dato energia, la partita stava arrivando alla fine però non siamo riusciti a fare gol e l'abbiamo preso su contropiede. Tutto sommato però sono contento, abbiamo fatto bene anche se non siamo arrivati a finire bene le azioni. Dobbiamo essere soddisfatti, non per il risultato ma per quello che abbiamo fatto contro chi si giocherà lo scudetto fino alla fine".

La partita di Nzola è durata poco per una leggerezza.

“Preferisco parlare del gruppo e della squadra, perché se lo merita per quello che sta ottenendo e per il lavoro fatto fino ad oggi. Oggi è una sconfitta contro una buonissima squadra, abbiamo un giorno per digerire ed arrivare al massimo contro il Torino”.