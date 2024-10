Non è stata una partita eroica della Stella Rossa, come auspicato da Vladan Milojevic. Anzi, i serbi escono con le ossa rotte da San Siro, battuti 4-0 dall'Inter. Un risultato che lascia poco spazio alle interpretazioni, come sottolineato dal tecnico degli ospiti in conferenza stampa: "Parlare adesso di differenza tra noi e loro... Questo è il risultato. Abbiamo preso 4 gol, ce li siamo fatti da soli. Ho detto anche dopo il Benfica che a questi livelli non si possono prendere gol di questo genere. Nella preparazione della partita avevamo analizzato i punti forti dell'Inter, ma quando si fanno degli errori del genere non posso dire molto altro. Abbiamo preso sei gol in Europa, ce li siamo fatti da soli, questa è la mia impressione. Gli errori non c'entrano nulla col modulo, per quanto riguarda l'Inter sapete come gioca, se l'avete vista in precedenza".

Maksimovic che giocatore è?

"Ha un futuro assicurato, in Europa mostrerà le sue qualità come fatto stasera, diventerà uno dei migliori giocatori serbi della storia recente".

Preferisci vincere l'ottavo campionato o arrivare ai pllayoff di Champions?

"Il nostro obiettivo è andare il più avanti possibile ragionando di partita in partita. Nelle prime due gare europee abbiamo sfidato due squadre molto forti. Dopo la qualificazione in Champions, abbiamo detto che daremo il massimo per raccogliere più punti possibili".