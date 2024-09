Dopo aver presentato Inter-Stella Rossa in conferenza stampa, Rade Krunic ha approfondito anche ai microfoni di Sky Sport quello che per lui è una specie di derby, avendo militato per tanti anni nel Mila: "E' difficile trovare dei punti deboli all'Inter, la sua la forza è il gruppo. Lavorano bene di squadra, attaccando e difendendo insieme - le parole del centrocampista bosniaco -. Penso che la cosa più importante sia cominciare bene, non prendere gol subito, magari possono innervosirsi... Noi siamo bravi ad attaccare bene, siamo abili sulle palle inattive. Abbiamo le nostre qualità, penso che possiamo sorprenderli e fare qualcosa di speciale".