Il centrocampista della Stella Rossa Timi Max Elsnik ha analizzato per UEFA.com la sconfitta contro l'Inter: "Ancora una volta abbiamo pagato per i nostri errori nel costruire dal basso. Abbiamo fatto lo stesso contro il Benfica. I gol dell'Inter sono arrivati ​​dopo che abbiamo perso il possesso in zone pericolose del campo. L'Inter è una grande squadra e punisce quegli errori. Tuttavia, non stiamo cambiando il nostro stile: nel nostro campionato, dominiamo e questo paga i dividendi. Dobbiamo migliorare per fare lo stesso a questo livello".