A poche ore dal match di San Siro contro l'Inter, lo Spezia "rende noto di aver ceduto a titolo definitivo al Como 1907, le prestazioni sportive del difensore Luca Vignali. Il Club - si legge nella nota - ringrazia il giocatore spezzino, protagonista in maglia bianca per 141 volte, tra i grandi artefici della storica promozione in Serie A e della prima incredibile salvezza in massima serie, ottenuta al termine della stagione seguente. A Luca vanno i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera".