C'è anche Leonardo Semplici tra i rappresentati dello Spezia chiamato da DAZN ad analizzare l'imminente impegno di campionato contro l'Inter. Il tecnico dei liguri parte dalla scelta di affidarsi al 3-5-2 con Shomurodov e Nzola in attacco: "Era dall’inizio che volevo sfruttare questi due giocatori di grande valore, mi sembrava giusto capire gli equilibri e da stasera si prova con due attaccanti di ruolo. Voglio provare a fare un certo tipo di gara per mettere in difficoltà una grande squadra.