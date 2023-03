Sei stato tu ad adattarti alla squadra o viceversa?

"Da quando ho esordito in A mi hanno messo l'etichetta del 3-5-2, ma ho anche giocato a quattro come oggi, quando la squadra si è espressa meglio. Quando subentri e trovi una situazione, come in questo caso di difficoltà, cerchi di trasferire autostima che i ragazzi avevano perso. Piano piano cerchi di mettere concetti e mentalità. Questa squadra deve provare a fare la gara con tutti: contro l'Inter c'erano delle difficoltà, ma abbiamo ribattuto colpo su colpo e siamo stati bravi a reagire. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Mi stanno dando delle soddisfazioni. Avevamo messo Zurkowski a fare schermo da Brozovic, poi abbiamo cambiato la posizione di Agudelo, ma l'Inter nel primo tempo ci ha messo in difficoltà. Siamo rimasti in partita da squadra, poi siamo passati al 4-2-3-1 e abbiamo concesso meno, sapendo gestire la partita nelle difficoltà. Merito dei ragazzi, abbiamo portato a casa un risultato importante battendo una delle squadre italiane più forti, se non la più forte".

Offrirà la cena a Dragowski per il rigore parato?

"L'ho già offerta settimana scorsa, ora tocca a loro (ride, ndr). Mi piace stare insieme, è un bel gruppo e mi piaceva conoscere tutti, è importante capire le qualità tecniche ma anche morali di ognuno di loro, parlandoci".