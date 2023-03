Tra i migliori in campo nel 2-1 dello Spezia all'Inter, Bartlomiej Dragowski ha parlato in zona mista, raccontando anche come ha parato il rigore a Lautaro: "Sono stati bravi i preparatori dei portieri - riporta TMW -, mi hanno dato tutte le informazioni sul piatto. Io le ho sfruttate e basta: mi hanno detto che avrebbe aperto e infatti l'ha fatto. Su Lukaku hanno indovinato loro, poi un secondo prima che calciasse ho cambiato lato e purtroppo non sono riuscito a pararlo. Cosa cambia questa vittoria? Non vincevamo una partita da un po' di tempo, è stato importante per il morale e per la classifica. Ancora non abbiamo fatto niente".