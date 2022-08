Bartlomiej Dragowski, portiere dello Spezia, al termine del match contro l'Inter ha commentato con amarezza la sconfitta ammettendo la superiorità dei nerazzurri: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, contro una grande squadra come l’Inter per portare a casa qualcosa non puoi permetterti di fare neanche un errore. Abbiamo fatto la nostra partita ma la vittoria è merito della loro forza. La differenza di livello si è vista, è evidente che stiamo giocando due campionati diversi, credo che la rosa dell’Inter sia la più completa del campionato".