"Sapevamo che sarebbe stato importante iniziare con una vittoria, specialmente perché giocavamo in casa. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per ottenere il successo". Lo dice Mehdi Bourabia , centrocampista dello Spezia intercettato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di misura sull'Empoli.

I bianconeri sabato sera sfideranno l'Inter a San Siro e il marocchino vede positivamente il momento della squadra: "La scorsa settimana abbiamo iniziato con una vittoria in Coppa Italia, la squadra sta crescendo. Dobbiamo continuare su questa strada. Gotti è un allenatore con esperienza che chiede cose un po’ diverse rispetto ad altri tecnici. La sua filosofia è quella di rimanere compatti per poi ripartire veloci, penso che questo sia ottimo per le caratteristiche della squadra".