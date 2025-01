Il tecnico dello Sparta Praga Lars Friis ha analizzato la prova offerta dalla sua squadra contro l'Inter ai microfoni della stampa ceca. "Considerando quello che abbiamo passato, sono molto soddisfatto - le parole del tecnico dopo il ko di misura -. Dobbiamo costruire su questa partita. L'Inter è una squadra che può tranquillamente lottare per la vittoria della Champions League. Dal nostro stop per la pausa invernale loro hanno già giocato otto partite. Inoltre, è stata la squadra più veloce con il pallone che abbiamo incontrato in Champions League. In difesa siamo stati migliori rispetto all'autunno, quando eravamo in difficoltà. Spesso tutto è una questione mentale. Siamo una buona squadra, ma abbiamo perso contro una grande squadra".

Friis ha elogiato l'impegno dei suoi giocatori, sottolineando quanto sia impegnativa la realtà della Champions League: "È stata una battaglia dispendiosa. Abbiamo creato abbastanza per segnare, ma ci è mancata qualità nei momenti decisivi. Tra un mese saremo più pronti e potremo comportarci diversamente nelle occasioni da gol".

L'allenatore ha inoltre evidenziato i progressi della sua squadra e gli obiettivi futuri: "Stiamo lavorando su nuove soluzioni e vogliamo mantenere uno standard elevato in questa competizione. Abbiamo dato qualche problema all'Inter in difesa, ma non siamo stati precisi con la palla. C'è ancora molto su cui lavorare, ma questa è la strada giusta", ha concluso.