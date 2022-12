"A Napoli l'ambiente è ideale per una stagione di vertice, la piazza è calda e ci dà tanto. Dobbiamo proseguire così. Poi, si vedrà". Parola di Salvatore Sirigu, poritere del Napoli, nell'intrevista concessa a Repubblica.it. Alla ripresa del campionato, a gennaio, gli azzurri faranno visita all'Inter a San Siro: "È una mia opinione: sarà più dura ripartire in campionato per i club, meno per chi li gioca (i Mondiali, ndr). Anguissa, Zielinsky, Olivera, Kim e Lozano sono tornati più motivati che mai. Il mister sta facendo un perfetto turn over, stiamo così bene che chiunque giochi diventa fondamentale".