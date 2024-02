Diego Simeone, ex Inter e ora allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato così a fine gara a Mediaset: "Inter squadra forte, gli abbiamo lasciato troppo e non dovevamo, anche nel primo tempo per poco approfittavano di un nostro errore. Fanno un buon contropiede, è difficile quando gli offri il fianco. Al di là di questi dettagli la mia squadra ha fatto una prestazione buona, ha avuto qualche palla gol, andiamo a cas sotto di un gol, loro sono forti e dovremo lavorare tanto per il ritorno per vedere se ce la possiamo fare. L'Inter gioca bene in ogni zona del campo, è sempre pericolosa. Dopo questa partita speriamo al ritorno di fare una paritta migliore di questa".

Qualificazione ancora aperta, quanto sarà importante il recupero di Morata?

"Per il ritorno mancano diversi giorni, speriamo di recuperare tutti e a seconda della partita che vogliamo fare cercare di metterla in campo".