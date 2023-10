In zona Champions grazie al 3-0 netto inflitto all'Empoli, l'Atalanta non ha intenzione di fermarsi. Come fatto capire da Gianluca Scamacca, mattatore al Castellani con due gol e un assist, a DAZN: "Il quarto posto non è un traguardo, ma un punto di partenza perché sabato c'è una partita importantissima, poi un'altra ancora. Dobbiamo scendere sempre in campo con questo spirito.

La gara con l'Inter ci dirà tanto, è un grande confronto e ce la giocheremo alla pari".

L'ex Sassuolo è approdato a Bergamo, preferendola come destinazione proprio alla Milano nerazzurra: "Se è la scelta migliore? Parla il campo", ha chiosato.