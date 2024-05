Gianpiero Piovani, tecnico del Sassuolo femminile, commenta con soddisfazione la vittoria ottenuta contro l'Inter Women nell'ultimo turno di Poule Scudetto ai microfoni di Sassuolo Channel: "Penultima partita, ci giocavamo il quarto posto; abbiamo fatto una grandissima vittoria contro una grande squadra come l'Inter. Abbiamo fatto un primo tempo sontuoso, davvero importante. Le ragazze sono partite benissimo anche nel secondo tempo poi abbiamo mollato soprattutto di testa e abbiamo preso questi due gol che ci hanno complicato la vita ma col passaggio al 3-5-2 abbiamo tenuto bene, tenevamo bene le posizioni, non ci hanno più creato difficoltà se non su palla inattiva. Siamo felici per questo traguardo storico".