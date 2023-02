Non solo i due punti sfumati quasi al 100' minuto di gioco a Monza. Dejan Stankovic, nel match di ieri, ha perso anche un titolare in vista della partita con l'Inter: Mehdi Leris, infatti, era diffidato ed è stato ammonito. Di conseguenza, non ci sarà lunedì prossimo contro la squadra di Inzaghi.