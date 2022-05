Il Giornale intervista Marco Giampaolo quasi a volerne esortare l'impegno massimo in vista del match con l'Inter di domenica. Come se ci fosse bisogno di invogliare professionisti. E non manca il rimando al passato rossonero del tecnico abruzzese: "A dire il vero non fa parte dell’attualità - risponde l'allenatore blucerchiato -. Il mio rapporto con il Milan non c’entra nulla con il presente, ora sono alla Sampdoria e il Milan fa la sua parte che è poi quella del Milan. Comunque non è stata una opportunità perché sono stato talmente poco da far disperdere il valore dell’opportunità".