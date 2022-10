Match winner nello scontro di bassa classifica contro la Cremonese ieri sera, Omar Colley ha festeggiato il suo compleanno regalando la prima gioia in Serie A da tecnico della Samp a Dejan Stankovic: "Questi tre punti sono significativi, abbiamo sofferto ma questo è il calcio. Sono felice anche per i nostri tifosi che soffrono", ha spiegato il difensore gambiano a Sky Sport. Prima di proiettarsi sulla prossima sfida in campionato contro l'Inter, ovviamente speciale per Deki: "Il mister è forte, ha giocato a calcio prima di noi - ha aggiunto -. Ci serve fiducia per le prossime partite. Ora siamo felici perché questi tre punti sono significativi, ma con l'Inter sappiamo che sarà una battaglia. Ora festeggiamo i tre punti e il mio compleanno".