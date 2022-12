I minuti conclusivi giocati in amichevole contro l'Inter mercoledì sono un'esperienza che Tolgahan Sahin, centrocampista 18enne del Salisburgo, ricorderà a lungo per diversi motivi: "E' stata una grande esperienza per me giocare contro una squadra così forte - ha raccontato al sito ufficiale del club austriaco -. Poi ho incontrato Hakan Calhanoglu, uno dei miei grandi idoli d'infanzia. Abbiamo parlato un po' dopo la partita e sono rimasto sorpreso da quanto sia un ragazzo incredibilmente simpatico, è stato un grande piacere per me".