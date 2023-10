Non bastasse la sconfitta rimediata ieri contro il LASK Linz, per il Salisburgo ci sarà da fare i conti con una vera e propria lista infortunati chilometrica: saranno infatti ben sette i giocatori che non saranno a disposizione di Gerhard Struber per la partita di Champions League contro l'Inter. L'ultimo ad aggiungersi è Aleksa Terzic, che ha riportato un problema agli adduttori proprio nella gara di ieri pomeriggio.

L'ex Fiorentina va a fare compagnia a Sekou Koita, anche lui recentemente affetto da problemi agli adduttori, Fernando, Bryan Okoh, Justin Omoregie, Lukas Wallner e Kamil Piatkowski, tutti colpiti da noie muscolari di varia natura. Tornerà invece a disposizione il danese Mats Bistrup.