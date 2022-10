Intervistato da GR Parlamento nel corso de 'La Politica nel Pallone', il presidente della Salernitana Danilo Iervolino chiarisce la sua posizione relativamente al tecnico Davide Nicola : "Questa vittoria contro il Verona ci voleva, abbiamo recuperato un equilibrio di gioco e una coesione che mancavano. Due giocatori straordinari come Krzsystof Piatek e Boulaye Dia hanno fatto la differenza. Col Sassuolo avevamo sofferto, ma non c'era nessuna crisi. La squadra si è ritrovata, ma non abbiamo mai pensato di licenziare o di mettere in discussione Nicola. Ci siamo solamente preoccupati di aver giocato un pessimo calcio contro il Sassuolo".

Altro tema caldo in casa granata è il futuro di Franck Ribery: "Stiamo definendo gli ultimi particolari. È motivo di grande orgoglio per noi avere avuto un campione come lui: ama i tifosi, ama la città e la sua leggenda continuerà a Salerno. Il ruolo? Lo stiamo costruendo, sarà manager e dirigente e supporterà me e il ds, ma resterà vicino anche alla squadra". Iervolino è poi tornato sul gol di Arkadiusz Milik annullato in Juve-Salernitana: "Certamente questi errori non devono capitare. Va comunque ricordato che il Var è uno strumento giovane".