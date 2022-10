"Avete puntato sull'1 con troppa facilità, venderemo cara la pelle. Sarà una partita dura". Lo ha detto Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, scherzando sulle frequenze di Radio Deejay con Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, alla vigilia della sfida che a San Siro metterà di fronte la squadra di Davide Nicola all'Inter.

E' vero che ci saranno 6mila tifosi salernitani a San Siro?

"Sì, ci sarà un esodo incredibile. Il nostro è un pubblico fantastico, che ci crede sempre: sarà il nostro 12esimo uomo in campo".

Ci sono stati dei momenti di riflessione su Nicola?

"Non c'è stato un momento di riflessione, ma ci sono stati dei chiarimenti dopo il 5-0 contro il Sassuolo. Il mister non è mai stato in discussione".