Pellegrini torna a casa: gli esami strumentali non hanno rilevato alcuna lesione al flessore, ma ha comunque lasciato il ritiro azzurro in via precauzionale per allenarsi a Trigoria e farsi trovare pronto per l'Inter.

Nessuna lesione accertata dagli esami neppure per Dybala, anche lui in pensiero per un fastidio ai flessori. L'argentino, però, è volato a Miami per unirsi all'Argentina, sarà a disposizione di Scaloni e tornerà a 48 ore da Inter-Roma. A riferirlo è SkySport24.