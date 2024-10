A prendere la parola per la Roma dopo la sconfitta contro l'Inter è Mile Svilar, estremo difensore giallorosso. "Un momento difficile, ma secondo me abbiamo fatto un'altra buona partita - dice a La Domenica Sportiva -. In questo momento la palla non vuole entrare ed è difficile da accettare, ma giocando così le vittorie arriveranno presto. Voci su De Rossi? Non so cosa dire, io sono dispiaciuto per il risultato di stasera, se giochiamo così faremo ancora tante vittorie".

"Le idee tattiche del nuovo mister - continua - le stiamo mettendo in pratica molto bene, se finalizzeremo le opportunità che creiamo faremo tante vittorie. Abbiamo giocato solo otto partite. Possiamo solo andare avanti e giocare così, con questa voglia di vincere".