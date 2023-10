Dopo la vittoria in extremis contro il Monza, Rui Patricio, allenatore della Roma, accoglie con favore questi tre punti ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo fare il nostro lavoro sempre bene e dobbiamo continuare così con le vittorie. Oggi è stata difficile ma abbiamo vinto, che è la cosa più importante per noi. La cosa più importante è vincere, non importa il minuto. Oggi è stata difficile contro una squadra che ha giocato molto bene, però abbiamo vinto".

Dopo la partita col Genoa avete preso solo un gol in quattro partite.

"Dobbiamo continuare a lavorare. Le prossime 4 partite dobbiamo prendere 0 gol e cioè fare meglio".