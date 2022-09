Dopo l'amichevole di ieri Brasile-Tunisia, amichevole vinta dai verdeoro per 5-1, il romanista Roger Ibanez ha risposto ai giornalisti presenti che lo hanno incalzato anche sulla stagione della squadra di José Mourinho. A proposito del portoghese risponde: "Lui è sia cattivo che buono che è importante. È sempre stato bravo con me e lo ringrazio tanto".

La Roma può lottare per lo scudetto?

"Lotteremo per lo scudetto, faremo sempre del nostro meglio per arrivare lassù in classifica".