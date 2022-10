Anche il tecnico della Roma Femminile Alessandro Spugna è intervenuto a LA7 per un'analisi della vittoria per 2-1 sull'Inter ottenuta ieri pomeriggio al Breda di Sesto San Giovanni: "È un risultato importantissimo. L'esultanza nasce dal periodo, dalla settimana che è stata molto intensa. Dietro a questo risultato c'è tanto, non solo questa partita. L'Inter è forte, ci ha creato qualche problema. Noi abbiamo fatto una buona partita, una partita da squadra matura. Dovevamo giocare con intelligenza per gestire le forze, le ragazze sono state molto brave e faccio loro i complimenti". Sui tanti impegni: "Dobbiamo lavorare gara dopo gara. Bisogna gestire la stanchezza fisica e mentale. Non vogliamo alibi. Volevamo fare la Champions e questo è lo scotto da pagare. Il calendario non ci aiuta ma va bene così. Ora pensiamo partita dopo partita, tra poco c'è anche la Supercoppa e quello sarà un trofeo che proveremo a vincere".