Giada Greggi, attaccante della Roma Femminile, è intervenuta ai microfoni di LA7 nel postpartita del successo per 2-1 sull'Inter ottenuto oggi al Breda di Sesto San Giovanni: "È stata una partita intensa, dura. Nonostante le assenze, questo è il nostro momento e abbiamo fatto una grande gara. In ogni allenamento diamo il 100%, diamo sempre il cuore. Anche chi è in panchina o in tribuna dà sempre tutto. Siamo un bellissimo gruppo. Continuiamo così e continueremo a ottenere questi risultati perché ce lo meritiamo". Infine una battuta su José Mourinho: "Potrebbe avere bisogno di me a centrocampo? Non l'ho mai incontrato, ma essendo romana e romanista sarei molto contenta di conoscerlo".