"Sana presunzione? Ci vuole anche quella per darsi ancora più spinta, che poi fa la differenza quando in campo le squadre si equivalgono". Lo dice Bryan Cristante a DAZN dopo il successo sull'Inter a San Siro. "Siamo stati davvero bravi a ribaltarla. Non c'è il caso, abbiamo meritato di vincere. L'intesa con Matic? Lui è un campione, poi ogni gara che passa ci conosciamo meglio. Anche mister Mourinho era contento, lo abbiamo sentito dopo la partita. Ma ora non vanno create aspettative come lo scudetto, dobbiamo continuare a guardare partita dopo partita".