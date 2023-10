"Sappiamo che domenica è una partita è importante, ma lo era anche quella di oggi. Il mister ha detto che dovevamo vincere per il nostro futuro in Europa League. Eravamo concentrati su questa partita, ora testa a Milano. Per me è un onore giocare con questo grande club". Così Houssem Aouar, intervenuto in mixed zone dell'Olimpico dopo la vittoria contro lo Slavia Praga, ha risposto sul big match in programma per domenica pomeriggio a San Siro.