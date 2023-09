Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, ha commentato così il pareggio contro l'Inter ai microfoni di Prime: "Spero che i tifosi abbiano apprezzato la nostra prestazione, almeno fino a quando non ci hanno pareggiato. Abbiamo fatto una partita incredibile, abbiamo fatto il possibile per vincere, peccato per quel gol all'ultimo. Ma che dire, è l'Inter, io sono orgoglioso per come abbiamo giocato, meritiamo gli applausi",