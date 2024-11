Clamorosa sconfitta quest'oggi in Bundesliga per il Lipsia, che ha perso contro l'Hoffenheim dopo esser andata per tre volte in vantaggio. Non fa drammi il tecnico Marco Rose, che vuole una ripresa immediata contro l'Inter in Champions: "Non siamo stati sul pezzo come saremmo dovuti esserlo. Devo assumermi la responsabilità in qualità di allenatore - ha detto ai canali ufficiali del club -. Apparentemente non ho firnito alla mia squadra abbastanza passione e coraggio prima della partita. Abbiamo lavorato bene insieme questa settimana. Nonostante ciò, ora dobbiamo cambiare alcune cose. Se continuiamo a giocare così non otterremo punti in Bundesliga. Abbiamo bisogno di ritrovare più compattezza. Ora andiamo a Milano per riscattarci", ha detto.